⚡️ Больше 10 тысяч крымчан остались без света из-за аварии на сетях Обесточена часть сёл в Бахчисарайском, Ленинском и Первомайском районе, а также частично нет электричества в Евпатории.
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⚡️ Больше 10 тысяч крымчан остались без света из-за аварии на сетях Обесточена часть сёл в Бахчисарайском, Ленинском и Первомайском районе, а также частично нет электричества в Евпатории.