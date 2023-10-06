Театр абсурда
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Театр абсурда

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Покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Покушение на лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Сопредседатель национал-консервативной партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла находится под интенсивным наблюдением медиков после того, как его экстренно госпитализировали во время предвыборного митинга в баварском Ингольштадте.

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