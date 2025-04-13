NYT: Трамп хочет превратить Россию из темного двойника США в их родственную душу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы сделать Россию более родственной США страной. Таким образом американский лидер может изменить традиционное восприятие РФ, которое обычно связано с ее демонизацией, передает газета The New York Times.
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