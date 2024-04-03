CGH: люди не могут избавиться от рака, потому что не выполняют предписания врачей

Бактерия H. pylori, вызывающая рак желудка, эффективно уничтожается препаратами, но людям непросто соблюдать рекомендации врачей, пишет авторитетный медицинский журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).
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