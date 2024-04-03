Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Шикарный выбор -между дерьмом и ещё большим дерьмом!Марков допустил в...
  • Юрий Зубрин
    Не хватает ещё на покупку 3-4 замков?Кулеба: Украина и...
  • Андрей Шишинов
    " они попали под подозрение за близкое общение с девочкой." Они попали под уголовную статью о групповом изнасиловании...«Е1.RU»: в Первоу...

CGH: люди не могут избавиться от рака, потому что не выполняют предписания врачей

CGH: люди не могут избавиться от рака, потому что не выполняют предписания врачей

Бактерия H. pylori, вызывающая рак желудка, эффективно уничтожается препаратами, но людям непросто соблюдать рекомендации врачей, пишет авторитетный медицинский журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх