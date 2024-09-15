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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милану», «Интеру» и «Наполи» интересен хавбек сборной Италии Риччи. «Торино» хочет 35+ млн евро (Calciomercato)

Полузащитник «Торино» привлек внимание «Интера», «Милана» и «Наполи», сообщает Calciomercato. Также он нравится ведущим клубам других лиг.

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