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Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество, сообщает Верховная народная прокуратура КНР.

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