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Военная база и консульство США были атакованы в Ираке

Американская военно-воздушная база Харир возле иракского города Эрбиль была обстреляна. Об этом сообщает портал Shafaq News.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Русский мир расширялся 1000 лет...С момента крещения Руси в 988 г до выхода наших войск их Афганистана...В 1991г СССР и его империя рухнули...*Империя* США расширялась с начала 20 века до нынешних времен...Скоро базы США в Азии все будут под обстрелами.. США уйдут из Азии...И США в результате СВО вышвырнут с Украины...Империя США больше не будет расширяться ...Если империя не расширяется - она слабеет.
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