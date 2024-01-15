Военная база и консульство США были атакованы в Ираке

ВА

Владимир Акулов

Русский мир расширялся 1000 лет...С момента крещения Руси в 988 г до выхода наших войск их Афганистана...В 1991г СССР и его империя рухнули...*Империя* США расширялась с начала 20 века до нынешних времен...Скоро базы США в Азии все будут под обстрелами.. США уйдут из Азии...И США в результате СВО вышвырнут с Украины...Империя США больше не будет расширяться ...Если империя не расширяется - она слабеет.