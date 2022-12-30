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Торопченко против «Чикаго»: 3-я передача в 4 играх, 2 хита и «+2» за 9:58

Торопченко против «Чикаго»: 3-я передача в 4 играх, 2 хита и «+2» за 9:58

Алексей Торопченко отметился результативной передачей в матче против «Чикаго». Форвард «Сент-Луиса» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:1).

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