Эти 4 знака Зодиака столкнутся с трудностями из-за ретроградного Меркурия с 26 ноября по 6 декабря 2024 года: что делать, советы астрологов

Наступил один из самых сложных периодов для представителей знаков Зодиака. Меркурий снова стал ретроградным, и можно вновь шутить, что теперь все проблемы — от поломки машины до потерянного паспорта — только из-за него.
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