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Снукер. English Open. 1/2 финала. Уэйклин сыграет с Робертсоном, Чадха против У Йизе

Снукер English Open Брентвуд, Англия 1/2 финала У Йизе (Китай) – Ишприт Сингх Чадха (Индия) – 15.00 Крис Уэйклин (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 21.

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