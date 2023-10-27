‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 27 октября, во время растущей Луны лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.
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