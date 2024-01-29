Анатолий Савельев Проблему с абу-бандитами мигрантами из Средней Азии, Кавказа и Африки можно и нужно решать, а власть РФ не хочет.
В Россию чужой народ к нам везут те, кто не считает нас своим народом
Комментарии
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Николай Кочергин
Все эти чиновники-иноземцы и иноверцы, которые сидят под Путиным и ниже. Уже многие составили список этих врагов России и Путина. Время скоро придет. Подождем выборов президента. Созданные ими законы служат лишь уничтожению и порабощению коренного населения России. У них один хозяин - "серые" Запада, для которых: там где шекель - там и родина. Пора вводить военное положение и действовать согласно ему. Иначе нам будет трудно вывести эту заразу и сохраниться как нация. Они пользуются слабостью наших законов не для нас, а для наших врагов), продажностью власти на всех ее уровнях и наглостью врагов, видящих нашу мягкотелость власти.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Судей-русофобов нужно привлекать к ответу, за антинародную и антирусскую политику, пришлых мразей они значит хотят и лелеют, тех , кто избивают русских людей "приговаривают" к домашнему арестуют, или вообще снимают стражу в зале суда и выпускают с "доброй совестью"??? Здается мне уважаемые коренные граждане России, что это ещё один "фронт" в юристспруденции по разрушению России! Мне лично не понятно почему этих бл... импортных отмазывают где попало? А РУССКИХ ПРИВЛЕКАЮТ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНОВ!!!! ЭТО СУДЬИ ЗА КРАСИФФЫЕ ТЕРНЫЕ ГЛАЗКИ ДЕЛАЮТ!? ИЛИ??? МНЕ ДУМАЕТСЯ, ЧТО ГЛАЗКИ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ!!! ТОГДА ЧТО???
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58 мин.
СД
Семен Дремин
Когда прекратиться этот бардак.............................
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17 мин.
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