В Россию чужой народ к нам везут те, кто не считает нас своим народом

Николай Кочергин

Все эти чиновники-иноземцы и иноверцы, которые сидят под Путиным и ниже. Уже многие составили список этих врагов России и Путина. Время скоро придет. Подождем выборов президента. Созданные ими законы служат лишь уничтожению и порабощению коренного населения России. У них один хозяин - "серые" Запада, для которых: там где шекель - там и родина. Пора вводить военное положение и действовать согласно ему. Иначе нам будет трудно вывести эту заразу и сохраниться как нация. Они пользуются слабостью наших законов не для нас, а для наших врагов), продажностью власти на всех ее уровнях и наглостью врагов, видящих нашу мягкотелость власти.