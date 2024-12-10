Разработчики Assassin's Creed: Shadows подробнее рассказали о боевой системе и навыках героевUbisoft представила масштабный обзор боевой системы своей предстоящей игры Assassin’s Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)