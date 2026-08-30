Потап и Настя высмеяли ограничения на русский язык в Украине

Потап и Настя Каменских выпустили видео, сатирически комментируя запреты на использование русского языка в Украине.
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