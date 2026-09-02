Жена певца Стаса Михайлова рассказала, что худеет к свадьбе дочери

Жена народного артиста России Стаса Михайлова призналась, что худеет к свадьбе своей старшей дочери. Пиар-менеджер певца Инна Михайлова начала подготовку с июля.
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