Интересная жизнь с Vera Star Неожиданно набравший популярность кандидат в президенты РФ, Борис Надеждин, с большей долей вероятности, не будет допущен до выборов которые состоятся с 15 по 17 марта текущего года.
Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
- "Изобретательный изощренный мозговой аппарат"... Да, вот такое мы гауно... Б-м избранный народ... Кто может сравниться с нами, быть более изощреннее нас в мире? Никто...
Ответить
19 час.
CM
C Major
да никакой изобретательности,обычное поведение слизняка,остается только липкий мокрый след от болтовни
Ответить
19 час.
Надежда Белугина
Вы - может быть. Ваше признание. Я - нет. МЫчат хорошо коровы и всех объединяют в стадо. И каются Ахиджаковы.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии