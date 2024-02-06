Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Интересная жизнь с Vera Star Неожиданно набравший популярность кандидат в президенты РФ, Борис Надеждин, с большей долей вероятности, не будет допущен до выборов которые состоятся с 15 по 17 марта текущего года.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
- &quot;Изобретательный изощренный мозговой аппарат&quot;... Да, вот такое мы гауно... Б-м избранный народ... Кто может сравниться с нами, быть более изощреннее нас в мире? Никто...
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19 час.
CM
C Major
да никакой изобретательности,обычное поведение слизняка,остается только липкий мокрый след от болтовни
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19 час.
Надежда Белугина
Вы - может быть. Ваше признание. Я - нет. МЫчат хорошо коровы и всех объединяют в стадо. И каются Ахиджаковы.
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19 час.

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