Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Уя Уфимцев я - "Изобретательный изощренный мозговой аппарат"... Да, вот такое мы гауно... Б-м избранный народ... Кто может сравниться с нами, быть более изощреннее нас в мире? Никто...

CM C Major да никакой изобретательности,обычное поведение слизняка,остается только липкий мокрый след от болтовни