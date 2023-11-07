Пищевой сектор: о новом промышленном строительстве и старых финансовых проблемах

Игроки пищевого рынка хотят расширять старые и строить новые производства. Но те, кто не может рассчитывать только на собственные силы, подчеркивают: меры господдержки, конечно, есть, только они… неравномерныеВ октябре производящий сыры завод Viola (одно из системообразующих предприятий Московской области и значимый для региона работодатель) заявил о завершении очередного этапа масштабного инвестиционного проекта.