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Пищевой сектор: о новом промышленном строительстве и старых финансовых проблемах

Пищевой сектор: о новом промышленном строительстве и старых финансовых проблемах

Игроки пищевого рынка хотят расширять старые и строить новые производства. Но те, кто не может рассчитывать только на собственные силы, подчеркивают: меры господдержки, конечно, есть, только они… неравномерныеВ октябре производящий сыры завод Viola (одно из системообразующих предприятий Московской области и значимый для региона работодатель) заявил о завершении очередного этапа масштабного инвестиционного проекта.

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