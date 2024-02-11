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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Гречаники, запеченные в соусе

Традиционное блюдо украинской кухни по-новому — гречаники, запеченные в духовке в соусе из сметаны. Ингредиенты Гречка 1 стакан мясной фарш 1 кг панировочные сухари 100 г лук 2 шт яйца 2 шт чеснок 5 зубочков соль 1 ст.

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