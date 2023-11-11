Пока блогеры критикуют армию России, в США ее назвали самой мощной

Вот уж действительно – с такими друзьями враги не нужны. В последнее время все чаще неприятно удивляют некоторые российские блогеры, называющие себя военкорами, и даже экс-представители чиновничьего аппарата, которые упрямо не хотят замечать заслуг нашей армии и пытаются привлечь к своим персонам внимание с помощью неуместной критики.