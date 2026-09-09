🛏️ В Симферополе открылось первое в Крыму отделение вытрезвления С 1 сентября начало работать отделение для помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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