Трейлер: В комедии «По любви» Павел Табаков и Ангелина Стречина застряли в лифте

Вышел тизер-трейлер романтической комедии “По любви”, которая выйдет в кинотеатрах 13 февраля. Главные герои Валя и Сеня одновременно оказываются без работы и узнают о нестабильности в личной жизни, а затем застревают в лифте.
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