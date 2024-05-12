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Власти Белгорода: на месте обрушившегося дома работают десятки организации

Власти Белгорода: на месте обрушившегося дома работают десятки организации

Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев сообщил РИА Новости, что несколько десятков строительных организаций и почти вся строительная техника Белгорода работают на месте обрушившегося дома.

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