БРИКС-2026. Первые итоги

12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС — встреча приурочена к первому председательству Индии в объединении после его расширения, а девиз мероприятия — «Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность».
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