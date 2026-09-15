Why Henry Winkler Rejected ABC's Plan To Rename Happy Days After Fonzie

ABC almost changed the name of "Happy Days" to "Fonzie's Happy Days" at one point, and Henry Winkler's co-star Ron Howard wasn't happy about it.
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