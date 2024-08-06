Лишатся земли и права дарения: новое жесткое правило ввели с 5 августа для тех, у кого есть участок в собственности Ольга БезродняяПраво на участок, подаренный одному из супругов, может оставаться спорным даже после развода, рассказала об этом юрист Ирина Сивакова.