Медведев: Россия может быть или великой державой, или ее вовсе не будет

Россия может быть или великой державой, или страны вовсе не будет. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
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