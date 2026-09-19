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FESCO открыла собственный терминал под Ростовом-на-Дону

FESCO открыла собственный терминал под Ростовом-на-Дону

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления Росатома) открыла новый контейнерный терминал площадью 5 га в Батайске Ростовской области.

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