Мобильные приложения «Автодор» и сервисы Национальной системы платежных карт исчезли из магазинов AppStore и Google Play

Мобильные приложения «Автодор» и сервисы Национальной системы платежных карт исчезли из магазинов AppStore и Google PlayМобильное приложение «Автодор», с помощью которого в РФ можно было оплачивать проезд по федеральным трассам, исчезло из магазина приложений AppStore.
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