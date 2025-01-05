Задержан 54-летний мужчина, избивший 86-летнюю мать-блокадницу. «3 января в вечернее время в полицию Московского района обратился житель дома 76 по проспекту Космонавтов.
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Задержан 54-летний мужчина, избивший 86-летнюю мать-блокадницу. «3 января в вечернее время в полицию Московского района обратился житель дома 76 по проспекту Космонавтов.