Исполнитель теракта в Московской области на видео раскрыл детали подготовки

Потенциальный исполнитель теракта в Московской области против предприятия ОПК и офицеров Минобороны России был сторонником террористической организации и был завербован ее членом при поиске работы в мессенджере.
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