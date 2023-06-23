РЕН ТВ

195 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Взять этим товарищам за воровство для Украины цезию запихать им прямо ворот,что бы навсегда накормить этих сук продаж...Суд арестовал чет...
  • Фаина Юсупова
    Все суки в Европе легли под Америку конкретно.Забыли всё,что погибал их народ от фашизма,забыли своих воинов которые ...Чехия мечтает реа...
  • Anlrey Boracow
    Сейчас надо ждать заявлений от США и их подшакальников из Гей-Ро-пы о том, что катастрофу на подводном аппарате "Тита...В США заявили о в...

В Совбезе уличили Запад в попытках поссорить Казахстан с Россией

В Совбезе уличили Запад в попытках поссорить Казахстан с Россией

РИА Новости/Алексей Майшев Запад "прямо и бесцеремонно" вмешивается во внутренние дела независимых государств с целью испортить отношения России и Казахстана, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов "США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети", - сказал член Совбеза во время российско-казахстанских консультаций по безопасности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх