В Совбезе уличили Запад в попытках поссорить Казахстан с Россией

РИА Новости/Алексей Майшев Запад "прямо и бесцеремонно" вмешивается во внутренние дела независимых государств с целью испортить отношения России и Казахстана, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов "США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети", - сказал член Совбеза во время российско-казахстанских консультаций по безопасности.