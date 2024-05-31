Самые позорные высказывания депутатов в 2023

Майя Maja

"Госпожа Маргарита Павлова считает, что необходимо перестать плодить количество молодых людей, получающих «вышку», которая потом ни к чему не приводит, затягивается на долгие годы и в итоге упускается детородная функция. Также, по её мнению, плохая демография в стране на руку врагам России." с Всё просто объясняется. Госпожа Павлова беспокоится о том, что бюджет государства страдает!!! Ведь если дать бесплатное образование женщине, а она сразу уйдет в декрет, кто же будет отрабатывать деньги вложенные государством.???? Вот о чем беспокоится депутатша. Ее выбрали лоббисткой. Приказали выполнять работу - "план рождаемости" до уровня "огородов".