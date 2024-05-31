Марина Беликова Этот год подарил нам множество запоминающихся событий. Чиновники и депутаты, как завещал Пётр Великий, «не щадя живота своего», предлагали множество ошеломляющих инициатив в сфере демографии.
Самые позорные высказывания депутатов в 2023
Комментарии
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Элина Морозова
А может это какая то хитрая система тупыриков продвигать? Провокация врагов?
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16 час.
Майя Maja
Да, это явный подрыв государственности)))
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15 час.
Майя Maja
"Госпожа Маргарита Павлова считает, что необходимо перестать плодить количество молодых людей, получающих «вышку», которая потом ни к чему не приводит, затягивается на долгие годы и в итоге упускается детородная функция. Также, по её мнению, плохая демография в стране на руку врагам России." с Всё просто объясняется. Госпожа Павлова беспокоится о том, что бюджет государства страдает!!! Ведь если дать бесплатное образование женщине, а она сразу уйдет в декрет, кто же будет отрабатывать деньги вложенные государством.???? Вот о чем беспокоится депутатша. Ее выбрали лоббисткой. Приказали выполнять работу - "план рождаемости" до уровня "огородов".
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13 час.
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