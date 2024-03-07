Российский генерал увидел риски перерастания конфликта на Украине в войну в Европе

Об опасности предупредил начальник военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий. Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе либо привести к расширению списка «прокси-сил», используемых для противостояния с РФ.
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