Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

... А как Сергей Порохов воспринимает затяжное несоотваетствие разваний области и облцентра в месте ПМЖ ? И хорошо ли спят тамошние писатели и топонимы ?

Сергей Парков

Как в гостях не хорошо, а дома лучше. Родина там, где родился. Камень около дома, о который не раз разбивал коленки, для души дороже виллы на чужом море.