Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
... А как Сергей Порохов воспринимает затяжное несоотваетствие разваний области и облцентра в месте ПМЖ ? И хорошо ли спят тамошние писатели и топонимы ?
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5 час.
Сергей Парков
Как в гостях не хорошо, а дома лучше. Родина там, где родился. Камень около дома, о который не раз разбивал коленки, для души дороже виллы на чужом море.
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4 час.
w
wasia
👍
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3 час.

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