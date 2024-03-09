Денонсация неисполненного договора? Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель 21 февраля в беседе с «РИА Новости» заявил, что договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» 1990 года необходимо денонсировать.
Россия вновь становится для немцев Фатерландом – новым старым Отечеством
Комментарии
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Сергей Дмитриев
... А как Сергей Порохов воспринимает затяжное несоотваетствие разваний области и облцентра в месте ПМЖ ? И хорошо ли спят тамошние писатели и топонимы ?
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5 час.
Сергей Парков
Как в гостях не хорошо, а дома лучше. Родина там, где родился. Камень около дома, о который не раз разбивал коленки, для души дороже виллы на чужом море.
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4 час.
w
wasia
👍
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3 час.
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