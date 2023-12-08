Financial Times: Брюссель собирается наказывать всех, кто будет транспортировать русский газ

Потребителям разрешили разрывать контракты без обязательных выплат компенсаций.Европейский союз планирует принять решение, которое позволит безнаказанно в одностороннем порядке разрывать контракты на покупку газа с теми компаниями, которые будут поставлять газ из России или Белоруссии.
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