Япония избежала технической рецессии в 2023-м году благодаря позитивному пересмотру ВВП за IV-й квартал

Предварительные данные о технической рецессии в Японии за 2023-й год не подтвердились, вместо падения ВВП по итогам IV-го квартала, вторая оценка показала его рост на фоне пересмотренной цифры капиталовложений.
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