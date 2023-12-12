В Новосибирской области за 33 млн рублей планируют отремонтировать три дороги

Ремонт планируют осуществить за счёт средств федерального бюджета.МКУ Новосибирского района "Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства" объявило о поиске подрядчиков для ремонта трёх дорог на окраинах мегаполиса.
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