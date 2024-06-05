«Тинькофф Банк» переименован в «Т-Банк», говорится в его сообщении.«В феврале 2024 года мы уже обновили логотип, теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное… Кроме того, мы хотим масштабировать бизнес на международные рынки.