Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    И уважать продажное ЧМО никтр не должен.Иди со своим ООН сам знаешь куда!В ООН потребовали...
  • Eduard
    Зеленский год как самозванец!В ООН потребовали...
  • Татьяна Мельник
    А что молчал , когда законного Януковича свергли ? У всех рыло в пушку , рука руку моетВ ООН потребовали...

Зеленский пригрозил Трампу утратой доверия

Зеленский пригрозил Трампу утратой доверия

Зеленский рассказал, при каких условиях перестанет доверять Трампу.Зеленский предупредил, что не сможет доверять президенту Дональду Трампу, если США не будут фиксировать "нарушения" со стороны России, а станут обсуждать ослабление санкций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх