Зеленский пригрозил Трампу утратой доверия

Зеленский рассказал, при каких условиях перестанет доверять Трампу.Зеленский предупредил, что не сможет доверять президенту Дональду Трампу, если США не будут фиксировать "нарушения" со стороны России, а станут обсуждать ослабление санкций.
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