День социального работника – 2025. История, традиции, поздравления

День социального работника отметят в России 8 июня Они не ищут признания и не ждут громких слов, а каждый их рабочий день – это помощь пожилым, поддержка многодетных, забота о людях с ограниченными возможностями.
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