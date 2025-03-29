Во Франции дали ответы на вопросы, возникшие после заявлений властей

Ответы на вопросы учащихся колледжа имени Жана Перрена в Нантере (департамент О-де-Сен) позволили узнать, что скрывалось за некоторыми заявлениями французских властей и президента Франции Эммануэля Макрона, 28 марта передает France Info.
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