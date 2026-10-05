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ВК Пресс

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50 ГБ — и счёт отдельно: в России могут ввести плату за международный интернет

50 ГБ — и счёт отдельно: в России могут ввести плату за международный интернет

Российские операторы связи обсуждают с Минцифры возможное введение дополнительной платы за международный интернет-трафик в сетях 5G.

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