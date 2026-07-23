Samsung Biologics отчиталась о 30%-ном росте выручки во II квартале 2026 года благодаря расширению контрактов CDMO

Южнокорейская биотехнологическая корпорация Samsung Biologics (KRX: 207940), один из ведущих мировых контрактных производителей лекарственных препаратов (CDMO), опубликовала финансовую отчетность за второй квартал 2026 года.
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