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Samsung Biologics отчиталась о 30%-ном росте выручки во II квартале 2026 года благодаря расширению контрактов CDMO

Samsung Biologics отчиталась о 30%-ном росте выручки во II квартале 2026 года благодаря расширению контрактов CDMO

Южнокорейская биотехнологическая корпорация Samsung Biologics (KRX: 207940), один из ведущих мировых контрактных производителей лекарственных препаратов (CDMO), опубликовала финансовую отчетность за второй квартал 2026 года.

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