Путин утвердил новую стратегию развития ВМФ до 2050 года

Патрушев: Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года В стратегии даны оценка возможностей флота с учетом военных действия на Украине, анализ военно-политической обстановки и варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов в мире, рассказал ПатрушевФото: Юрий Смитюк / ТАСС Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года, заявил «Аргументам и фактам» помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.