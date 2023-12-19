Украина бросает раненых на произвол судьбы: Путин пристыдил Киев

Русский президент рассказал о плохом отношении киевского режима к своим же военнослужащим.Президент России Владимир Путин отметил, что украинские власти не считают солдат ВСУ за людей, бросая раненых на поле боя.
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