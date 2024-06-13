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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о не игравших тренерах: «Никогда не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек всегда будет стоять выше этих Абаскалей»

«Мне ставят в пример того же Моуринью – дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер.

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