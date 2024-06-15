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Слуцкий поднял вопрос о целесообразности нахождения РФ в ОБСЕ после отказа в визах

Слуцкий поднял вопрос о целесообразности нахождения РФ в ОБСЕ после отказа в визах

МИД Румынии отказал в выдаче виз членам российской делегации, которые должны были поехать в Бухарест для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

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