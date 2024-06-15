Слуцкий поднял вопрос о целесообразности нахождения РФ в ОБСЕ после отказа в визах

МИД Румынии отказал в выдаче виз членам российской делегации, которые должны были поехать в Бухарест для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии