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Опасные БАДы с маркетплейса: как аллергия и интоксикация стали последствиями безобидной покупки для россиянки

Опасные БАДы с маркетплейса: как аллергия и интоксикация стали последствиями безобидной покупки для россиянки

Опасные БАДы с маркетплейса: как аллергия и интоксикация стали последствиями безобидной покупки для россиянки Юлия ЧинковаНедавний случай с россиянкой, купившей биологически активные добавки (БАДы) на популярном маркетплейсе, стал тревожным напоминанием о потенциальных рисках, связанных с самолечением и покупкой товаров без должной проверки.

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