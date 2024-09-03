Опасные БАДы с маркетплейса: как аллергия и интоксикация стали последствиями безобидной покупки для россиянки Юлия ЧинковаНедавний случай с россиянкой, купившей биологически активные добавки (БАДы) на популярном маркетплейсе, стал тревожным напоминанием о потенциальных рисках, связанных с самолечением и покупкой товаров без должной проверки.