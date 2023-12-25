Горожанам рассказали о развитии единой экосистемы на базе портала «СтроимПросто»

В городе рассказали о результатах ежегодного социологического анализа изменения отношения застройщиков к прохождению административных процедур в строительной отрасли Москвы за 2022 год и первое полугодие 2023 года.
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