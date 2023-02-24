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Евгений Сатановский: Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и на их больную мозоль весьма ощутимо надавил

Евгений Сатановский: Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и на их больную мозоль весьма ощутимо надавил

АРМАГЕДДОНЫЧ Что такое раздвоение личности? Виктория Нуланд, одна из главных и наиболее последовательных и непримиримых врагов нашей страны в американской администрации, которая именно поэтому в Госдепартаменте Восточной Европой и постсоветским пространством и занимается, имея основной целью уничтожение России как таковой, чтобы от неё и духа не осталось, практически одновременно сделала несколько заявлений.

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