Евгений Сатановский: Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и на их больную мозоль весьма ощутимо надавил

АРМАГЕДДОНЫЧ Что такое раздвоение личности? Виктория Нуланд, одна из главных и наиболее последовательных и непримиримых врагов нашей страны в американской администрации, которая именно поэтому в Госдепартаменте Восточной Европой и постсоветским пространством и занимается, имея основной целью уничтожение России как таковой, чтобы от неё и духа не осталось, практически одновременно сделала несколько заявлений.